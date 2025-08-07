«Это не Трамп и не Путин»: Кнайсль назвала причины многих бед в Евросоюзе

По ее словам, проблемы ЕС «рождены изнутри». Кнайсль считает, что Евросоюз потерял семь лет, в течение которых мог «подготовиться к приходу Трампа». Кнайсль напомнила, что еще в 2018 году он заявлял о своих планах ввести пошлины в торговле с Евросоюзом.