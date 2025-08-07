«Это не Трамп и не Путин»: Кнайсль назвала причины многих бед в Евросоюзе

Многие проблемы ЕС не связаны с тарифами президента США Дональда Трампа и действиями России. Об этом рассказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
По ее словам, проблемы ЕС «рождены изнутри». Кнайсль считает, что Евросоюз потерял семь лет, в течение которых мог «подготовиться к приходу Трампа». Кнайсль напомнила, что еще в 2018 году он заявлял о своих планах ввести пошлины в торговле с Евросоюзом.
«Это не Трамп, это не Путин, кто создали проблемы для немецкой и европейской автопромышленности», — сказала экс-глава МИД Австрии в интервью РИА Новости.
Кнайсль считает, что в ЕС существует большой разлад по многим темам, а особенно много противоречий между Францией и ФРГ.
Ранее Кнайсль заявила о вине Европы в энергетическом кризисе. По ее словам, этот кризис начался еще в 2021 году из-за либерализации последних 15−18 лет.