Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский район передал на СВО мощный КАМАЗ

Машина поступила в 1442-й гвардейский мотострелковый полк.

Источник: Комсомольская правда

Омский район отправил в зону СВО очередную партию гуманитарного груза. В числе прочего на передовую отправился мощный КАМАЗ.

Как отметил в своем телеграм-канале глава Омского района Геннадий Долматов, он может перевозить грузы и личный состав даже в сложных условиях, обеспечивая мобильность подразделений и повышая эффективность выполнения поставленных задач.

«Мы очень ценим вашу поддержку, то, что вы помните о нас. Такой автомобиль — необходимая вещь для бойцов в зоне СВО. Вместе мы сила!», — поблагодарил волонтеров принимавший груз боец.

КАМАЗ поступил на вооружение в 1442-й гвардейский мотострелковый полк, сражающийся в составе 3-го армейского корпуса на Бахмутском направлении.