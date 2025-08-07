Омский район передал на СВО мощный КАМАЗ

Омский район отправил в зону СВО очередную партию гуманитарного груза. В числе прочего на передовую отправился мощный КАМАЗ.
Как отметил в своем телеграм-канале глава Омского района Геннадий Долматов, он может перевозить грузы и личный состав даже в сложных условиях, обеспечивая мобильность подразделений и повышая эффективность выполнения поставленных задач.
«Мы очень ценим вашу поддержку, то, что вы помните о нас. Такой автомобиль — необходимая вещь для бойцов в зоне СВО. Вместе мы сила!», — поблагодарил волонтеров принимавший груз боец.
КАМАЗ поступил на вооружение в 1442-й гвардейский мотострелковый полк, сражающийся в составе 3-го армейского корпуса на Бахмутском направлении.