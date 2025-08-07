Губернатор Иркутской области сообщил о перебоях в работе ЖКХ

За прошедшие сутки, с 6 по 7 августа, аварийные бригады устраняли последствия технологических нарушений в сфере ЖКХ по всей Иркутской области. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала губернатора региона, в Киренском районе в селе Кривая Лука из-за аварии без света остались 154 дома и два социальных объекта. Без электричества остались и жители села Малая Еланка.