Губернатор Иркутской области сообщил о перебоях в работе ЖКХ

За прошедшие сутки, с 6 по 7 августа, аварийные бригады устраняли последствия технологических нарушений в сфере ЖКХ по всей Иркутской области. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала губернатора региона, в Киренском районе в селе Кривая Лука из-за аварии без света остались 154 дома и два социальных объекта. Без электричества остались и жители села Малая Еланка.
— В рабочем поселке Маркова произошло короткое замыкание, из-за этого обесточили 1228 домов, сейчас свет вернули. Без электричества были и жители СНТ Бирюсинка, Троллейбусник, Росинка, Холодок и посёлка Падь Мельничная Иркутского района, там была неисправность на трансформаторной подстанции, — уточнили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Восстановили электроэнергию после аварий в Нижнеилимском районе, Усть-Куте и в поселке Молодежный. Также на центральном водоводе в Тулуне произошел прорыв, из-за чего было отключено холодное водоснабжение. Все аварии устранили.