Верховный суд разрешил лишать детей наследства после смерти родителей

После развода её отец некоторое время поддерживал связь с дочерью и выплачивал алименты, однако потом он завёл новую семью, переехал в Москву и перестал общаться с ней. В 2022 году его не стало. Когда женщина обратилась к нотариусу с просьбой принять наследство, ей было отказано — прошло более шести месяцев со дня смерти наследодателя, а имущество было распределено между вдовой и сыном покойного.