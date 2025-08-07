Для разгрузки пробок на подъезде к Батайску введут реверсивное движение

Напомним, ограничения на путепроводе между Батайском и донской столицей ввели после выявления специалистами серьёзных дефектов на нём. В их числе — трещины в дорожном полотне, выбоины, колейность, а также несоответствие уклонов и конструктивных элементов требованиям безопасности.