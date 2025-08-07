Для разгрузки пробок на подъезде к Батайску введут реверсивное движение

На северном подъезде к Батайску для разгрузки дороги от пробок в ночь с 8 на 9 августа будет введена дополнительная реверсивная полоса. Как сообщила министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова, изменение схемы дорожного движения согласовано с региональной Госавтоинспекцией.
К 8 августа подрядчики должны завершить изменение временной разметки, дорожных знаков и информационных щитов, установить светофоры, направляющие и ограждающие устройства.
Напомним, ограничения на путепроводе между Батайском и донской столицей ввели после выявления специалистами серьёзных дефектов на нём. В их числе — трещины в дорожном полотне, выбоины, колейность, а также несоответствие уклонов и конструктивных элементов требованиям безопасности.
Ранее стало известно, что в Ростове продолжают восстанавливать наружное освещение на Левобережной.