Названа дата суда по делу бежавшей в Испанию Лазаревой*

Напомним, что в прошлом году Лазареву* объявили в международный розыск из-за публичных оправданий терроризма. Она тогда обрадовалась, что украинские дроны атакуют Москву. В декабре 2024 года её приговорили к 6,5 года тюрьмы, однако позже это постановление отменили. Сейчас беглая артистка живёт в Испании и периодически рассказывает, как ей не нравится быть иноагентом и уголовницей.