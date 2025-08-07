Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа дата суда по делу бежавшей в Испанию Лазаревой*

Пресненский районный суд Москвы назначил предварительное заседание по делу живущей в Европе телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сказано в картотеке суда.

Источник: Life.ru

Заседание пройдет 12 августа и начнётся в 9:30 утра. На данном этапе судья проведёт организационные процедуры, после чего определит дату основного разбирательства, где будут рассмотрены все обстоятельства дела и представлены доказательства.

Напомним, что в прошлом году Лазареву* объявили в международный розыск из-за публичных оправданий терроризма. Она тогда обрадовалась, что украинские дроны атакуют Москву. В декабре 2024 года её приговорили к 6,5 года тюрьмы, однако позже это постановление отменили. Сейчас беглая артистка живёт в Испании и периодически рассказывает, как ей не нравится быть иноагентом и уголовницей.

*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.