Смотрим, что не так с тренажерами на спортивной площадке Хабаровска

Мы проверили конструкции. Действительно, с ними что-то странное произошло. Все они в рабочем состоянии после недавней починки и модернизации, но выполнять упражнения сейчас, увы, не получается — ограничители не дают разгибать руки до конца, как следует из инструкции. Починить — починили, но не настроили как должно. Хорошо, что это не коснулось стоек со свободными отягощениями и прочими рукоходами-турниками. Но тренажеров жаль.