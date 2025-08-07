Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смотрим, что не так с тренажерами на спортивной площадке Хабаровска

Детская и спортивная площадка в парке на набережной появилась два года назад и сразу же завоевала любовь хабаровчан самого разного возраста. Те, кто помладше, осваивают батуты-городки, те, кто постарше, — спортивные снаряды. Место замечательное, вот только люди стали жаловаться, что великолепные тренажеры, стоящие там, почему-то перестали работать.

18

Мы проверили конструкции. Действительно, с ними что-то странное произошло. Все они в рабочем состоянии после недавней починки и модернизации, но выполнять упражнения сейчас, увы, не получается — ограничители не дают разгибать руки до конца, как следует из инструкции. Починить — починили, но не настроили как должно. Хорошо, что это не коснулось стоек со свободными отягощениями и прочими рукоходами-турниками. Но тренажеров жаль.

Смотрим на дорогие игрушки, которые из снарядов для функционального тренинга стали просто украшением площадки, и надеемся, что администрация всё исправит.