Хачанов обыграл немца Зверева и вышел в финал турнира в Торонто

Призовой фонд турнира составил более 9 миллионов долларов.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Торонто.

В полуфинале Хачанов одержал победу над третьим номером мирового рейтинга, Александром Зверевым из Германии.

Итоговый счет матча составил 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу Хачанова.

В финале Хачанов сразится с американским теннисистом Беном Шелтоном. Для россиянина этот финал станет первым подобным достижением в турнирах серии «Мастерс» с 2018 года.

Общий призовой фонд турнира в Торонто составляет свыше 9 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев стал победителем выставочного турнира «Кубок Короля» в Испании.