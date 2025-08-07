Хачанов обыграл немца Зверева и вышел в финал турнира в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Торонто.
В полуфинале Хачанов одержал победу над третьим номером мирового рейтинга, Александром Зверевым из Германии.
Итоговый счет матча составил 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу Хачанова.
В финале Хачанов сразится с американским теннисистом Беном Шелтоном. Для россиянина этот финал станет первым подобным достижением в турнирах серии «Мастерс» с 2018 года.
Общий призовой фонд турнира в Торонто составляет свыше 9 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев стал победителем выставочного турнира «Кубок Короля» в Испании.