Воронежцы снова столкнулись с отключением мобильного интернета

Чтобы выйти в сеть горожанам приходится искать точки Wi-Fi.
Как ранее поясняли власти, необходимость отключения мобильного интернета связана с соображениями безопасности и зависит от оперативной обстановки.
Напомним, Воронеж и область все еще находятся под угрозой атаки БПЛА. Особый режим объявили накануне в 23:16.
