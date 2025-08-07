Ричмонд
Воронежцы снова столкнулись с отключением мобильного интернета

Воронежцы снова столкнулись с отключением мобильного интернета утром четверга, 7 августа.

Чтобы выйти в сеть горожанам приходится искать точки Wi-Fi.

Как ранее поясняли власти, необходимость отключения мобильного интернета связана с соображениями безопасности и зависит от оперативной обстановки.

Напомним, Воронеж и область все еще находятся под угрозой атаки БПЛА. Особый режим объявили накануне в 23:16.

