В Татарстане половине гостиничного бизнеса грозят санкции

В России с сентября 2025 года все средства размещения (отели, гостиницы, санатории) должны пройти процедуру самооценки и классификации в федеральном реестре. В противном случае последуют штрафы и удаление с агрегаторов. Об этом на совещании сообщил руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач.
В Татарстане на начало августа зарегистрировано 502 объекта размещения, из которых 256 уже прошли самооценку (51%). Остальные должны завершить процедуру до начала осени. Гостиницы обязаны предоставить информацию о номерах, оснащении и услугах через портал Росаккредитации, после чего могут подать заявку на категорию от одной до пяти звезд.
Штрафы для юрлиц составят от 300 до 450 тысяч рублей, а при повторных нарушениях — с оборота. Проигнорировавшие требования будут удалены с сайтов бронирования. Председатель Госкомитета по туризму республики Сергей Иванов отметил, что процедура самооценки занимает всего два часа. Если компании не пройдут ее, их деятельность будет признана незаконной. Отельеры обеспокоены аннулированием звезд, но Вольвач заверил, что существующие категории будут официально закреплены. Срок действия ранее выданных сертификатов останется неизменным. Для повторной классификации достаточно обратиться в аккредитованную организацию.
Напомним, Татарстан получит более полумиллиарда рублей на строительство модульных отелей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.