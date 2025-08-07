В Татарстане половине гостиничного бизнеса грозят санкции

Штрафы для юрлиц составят от 300 до 450 тысяч рублей, а при повторных нарушениях — с оборота. Проигнорировавшие требования будут удалены с сайтов бронирования. Председатель Госкомитета по туризму республики Сергей Иванов отметил, что процедура самооценки занимает всего два часа. Если компании не пройдут ее, их деятельность будет признана незаконной. Отельеры обеспокоены аннулированием звезд, но Вольвач заверил, что существующие категории будут официально закреплены. Срок действия ранее выданных сертификатов останется неизменным. Для повторной классификации достаточно обратиться в аккредитованную организацию.