У противника не остается шансов: в «Ростехе» раскрыли уникальную тактику применения «Искандеров»

«Один из вариантов его применения — комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов, у противника не остается никаких шансов», — пояснили в корпорации.