У противника не остается шансов: в «Ростехе» раскрыли уникальную тактику применения «Искандеров»

Ракетный комплекс «Искандер» способен наносить комбинированные удары разными типами боевых частей по одной цели, создавая эффект мультифакторного поражения. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех».
Разработанный холдингом «Высокоточные комплексы» оперативно-тактический комплекс является одним из наиболее эффективных вооружений в зоне специальной военной операции. Особенно он опасен для защищенных объектов в тылу противника. Применение комплекса лишает противника возможности защититься.
«Один из вариантов его применения — комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов, у противника не остается никаких шансов», — пояснили в корпорации.
Прежде сообщалось, что ПТРК «Корнет» также прекрасно зарекомендовали себя в зоне СВО. В частности, российские бойцы разносили этими комплексами якобы «неуязвимые» Challenger-2 и другую хваленую западную технику.