Аэропорт Геленджика планирует расширить расписание полетов

В настоящее время Геленджик принимает рейсы из Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. В ближайшие дни ожидается первый рейс из Новороссийска. Напомним, что аэропорт был закрыт для гражданской авиации с февраля 2022 года в числе 11 южных и центральных аэропортов России из-за соображений безопасности. После трехлетнего перерыва, 9 июля 2025 года, Росавиация объявила о возобновлении работы воздушной гавани, а 18 июля аэропорт принял первый регулярный рейс «Аэрофлота» из Москвы.