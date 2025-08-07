Аэропорт Геленджика планирует расширить расписание полетов

Аэропорт Геленджика планирует увеличить количество принимаемых рейсов до семи в сутки. Как сообщили РБК Краснодар в пресс-службе авиагавани, с момента возобновления работы 18 июля по 6 августа воздушная гавань уже приняла 39 рейсов и обслужила около 11,3 тысячи пассажиров. Эти показатели значительно превышают прежние объемы, когда аэропорт принимал не более трех рейсов ежедневно, передает ИА KrasnodarMedia.
Представители аэропорта отмечают высокий интерес как со стороны пассажиров, так и авиакомпаний. Однако они подчеркивают, что разрешение на полеты было получено уже после того, как перевозчики сформировали свои летние расписания. В пресс-службе выразили уверенность, что к следующему сезону 2026 года маршрутная сеть аэропорта значительно расширится.
В настоящее время Геленджик принимает рейсы из Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. В ближайшие дни ожидается первый рейс из Новороссийска. Напомним, что аэропорт был закрыт для гражданской авиации с февраля 2022 года в числе 11 южных и центральных аэропортов России из-за соображений безопасности. После трехлетнего перерыва, 9 июля 2025 года, Росавиация объявила о возобновлении работы воздушной гавани, а 18 июля аэропорт принял первый регулярный рейс «Аэрофлота» из Москвы.