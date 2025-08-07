Самарский Роспотребнадзор назвал районы с некачественной питьевой водой

По результатам надзора Управлением в соответствии с требованиями ст. 23 Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» до 01 февраля ежегодно в адрес органов местного самоуправления направляются уведомления о несоответствии качества воды санитарным требованиям. Управлением в 2025 году направлено 97 уведомлений о выявленных фактах подачи населению питьевой воды, не соответствующей нормативным требованиям, с предложением составления или корректировки технических заданий на разработку инвестиционных программ, направленных на приведение воды в соответствие с нормативами.