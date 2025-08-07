Не гуляют, а исследуют

Думаю, моя бабушка покрутила бы пальцем у виска, если б увидела, как живут ее внуки-правнуки. Но ведь и она с дедом когда-то возмущала своих «старших» тем, что обрезала белокурые волосы и сделала завивку, и вышла замуж за разведенного человека старше ее…
Чем ты моложе, тем проще менять устои общества. Самое юное и революционное поколение — зумеры — во многом порвали уже шаблоны. Сейчас вот «придумали» новый тип отношений, эксплорейшншип. Слово сложное, а обозначает примерно «еще не вместе, но уже не просто друзья». Дословно переводится как «исследование отношений». Присматриваются, короче. Взяла в кавычки слово «придумали». Потому что на самом деле ничего нового, кроме мудреного названия, в этом явлении нет. Еще при царе Горохе парень с девушкой ходили вместе в кино и на танцы, он ее провожал потом до дома, и много говорили, обсуждали самые разные темы, но даже не целовались, не говоря уже о большем. Тогда это называлось: «гуляли». «Танька-то с Алешкой гуляет!» — и все было понятно, что не просто воздухом дышат в парке на скамейке, а «исследуют отношения», «эксплорейшншируют», так сказать.
В этом вот «еще не отношения, но уже не просто приятели» есть подводные камни. Например, один из партнеров относится к отношениям более серьезно и ждет, что вот-вот смайлики и сердечки в переписках превратятся во что-то большее. Знаю одну даму — ее такой вот «экспло-что-то-там» морозил целый год, то даря надежду, то исчезая на недели. И все же она ждала и верила, что совсем скоро мужичок определится и заживут они нормальной такой традиционной семьей. И статус даже себе поставила уже: «в отношениях». Но потом выяснилось, что отношений-то никаких и нет — общие знакомые сообщили, что мужичок определился. И женился. На другой. С которой тоже, оказывается, был в «исследовательской стадии». В общем, как и в любых отношениях, плохо быть в зависимом положении. Независимо от того, «настоящие отношения» или такая вот «приглядка».
Расскажу еще один пример из жизни. Оля, моя подруга, встречалась с двумя мужчинами одновременно. Отношения не были серьезными со стороны Оли: она выбирала. Один был молодой симпатичный студент, другой — довольно известный актер. А Оля была юной хорошенькой хохотушкой. Она рассказывала нам, подружкам, как назначила своим двум ухажерам свидание на разных углах одного дома и бегала от одного к другому, смотрела, как они переживают, нервничают, смотрят на часы в ожидании, кто с каким букетом пришел… Вот это, конечно, жесть, вот это не просто «исследование отношений», а какой-то беспощадный эксплорейшншип! Выбрала она в итоге молодого студента, и мы все радовались и пили на свадьбе за любовь. Потом, конечно, любовь проиграла с треском, студент повзрослел и Олю бросил, с сыновьями-близнецами, первоклашками. До сих пор Оля жалеет о том, что сделала неправильный выбор, как она считает. Было бы лучше с известным актером? А кто вот знает — да никто. Так что исследование исследованию рознь, и, наверное, правы те, кто не затягивает долго с процессом выбора и не имеет крапленых карт в кармане. Все же честность в таком серьезном деле, как близкие отношения, — это один из самых важных факторов.