Не гуляют, а исследуют

Расскажу еще один пример из жизни. Оля, моя подруга, встречалась с двумя мужчинами одновременно. Отношения не были серьезными со стороны Оли: она выбирала. Один был молодой симпатичный студент, другой — довольно известный актер. А Оля была юной хорошенькой хохотушкой. Она рассказывала нам, подружкам, как назначила своим двум ухажерам свидание на разных углах одного дома и бегала от одного к другому, смотрела, как они переживают, нервничают, смотрят на часы в ожидании, кто с каким букетом пришел… Вот это, конечно, жесть, вот это не просто «исследование отношений», а какой-то беспощадный эксплорейшншип! Выбрала она в итоге молодого студента, и мы все радовались и пили на свадьбе за любовь. Потом, конечно, любовь проиграла с треском, студент повзрослел и Олю бросил, с сыновьями-близнецами, первоклашками. До сих пор Оля жалеет о том, что сделала неправильный выбор, как она считает. Было бы лучше с известным актером? А кто вот знает — да никто. Так что исследование исследованию рознь, и, наверное, правы те, кто не затягивает долго с процессом выбора и не имеет крапленых карт в кармане. Все же честность в таком серьезном деле, как близкие отношения, — это один из самых важных факторов.