Американец Изнер призвал вернуть флаг российским теннисистам

Экс-восьмая ракетка мира Джон Изнер, завершивший профессиональную карьеру в теннисе, обратился к общественности через социальные сети с призывом о возвращении национального флага российским спортсменам.
«Может, российским теннисистам уже вернут их флаг? Это уже становится несколько нелепо», — заявил Изнер.
На турнире категории «Мастерс» в Торонто, россиянин Андрей Рублев достиг четвертьфинала, где проиграл американскому теннисисту Тейлору Фрицу со счетом 3:6, 6:7 (4:7). Карен Хачанов завоевал путевку в финал утром 7 августа, одержав победу над немецким спортсменом Александром Зверевым в напряженном трехчасовом противостоянии со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). В финальном матче Хачанов встретится с Беном Шелтоном из Соединенных Штатов.
В 2022 году ITF (Международная федерация тенниса) приняла решение о приостановке членства Федераций тенниса России и Белоруссии. В настоящее время спортсмены из этих стран могут принимать участие в турнирах WTA и ATP только в нейтральном статусе. Помимо этого, российские и белорусские команды отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.