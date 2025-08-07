Американец Изнер призвал вернуть флаг российским теннисистам

В 2022 году ITF (Международная федерация тенниса) приняла решение о приостановке членства Федераций тенниса России и Белоруссии. В настоящее время спортсмены из этих стран могут принимать участие в турнирах WTA и ATP только в нейтральном статусе. Помимо этого, российские и белорусские команды отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.