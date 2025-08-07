Водителей предупредили о новой мошеннической схеме: шлют письма от ГИБДД и воруют данные

Как сообщается, по электронной почте или в мессенджере жертва получает сообщение: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф». К письму, как правило прикреплен файл в формате PDF. Он оформлен под официальное постановление. В этом документе могут быть указаны реальное имя, номер машины или иные персональные данные.