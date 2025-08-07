Водителей предупредили о новой мошеннической схеме: шлют письма от ГИБДД и воруют данные

Как сообщается, по электронной почте или в мессенджере жертва получает сообщение: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф». К письму, как правило прикреплен файл в формате PDF. Он оформлен под официальное постановление. В этом документе могут быть указаны реальное имя, номер машины или иные персональные данные.
«В самом письме размещена кнопка оплатить сейчас, ведущая на стороннюю интернет-страницу. Переход по ссылке приводит к различным вариантам развития событий», — сообщили в ведомстве.
Зачастую пользователи попадают на фальшивый сайт, который копирует интерфейс государственных учреждений или онлайн-банка, либо телефон автоматически заражается вредоносным ПО.
Ранее водителей предупредили, что мошенники создают сайты, имитирующие сервисы оплаты проезда по платным дорогам и парковки.