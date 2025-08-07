Гель: «ПСЖ» обещал украинцу Забарному избавиться от россиянина Сафонова

Сафонов рассматривается как потенциальный трансфер в турецкий «Галатасарай». В свою очередь «ПСЖ» ведет переговоры о приобретении Забарного у английского «Борнмута». При этом клуб гарантирует украинскому футболисту, что в команде не останется игроков из России, включая Сафонова.