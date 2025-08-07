Ричмонд
Гель: «ПСЖ» обещал украинцу Забарному избавиться от россиянина Сафонова

По словам журналиста, клуб гарантировал украинскому футболисту, что в команде не останется игроков из России.

Источник: Аргументы и факты

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» намерен избавиться от российского голкипера Матвея Сафонова, чтобы привлечь в свой состав украинского защитника Илью Забарного, сообщил журналист Берк Гель в своих социальных сетях.

Сафонов рассматривается как потенциальный трансфер в турецкий «Галатасарай». В свою очередь «ПСЖ» ведет переговоры о приобретении Забарного у английского «Борнмута». При этом клуб гарантирует украинскому футболисту, что в команде не останется игроков из России, включая Сафонова.

Несмотря на это, журналист указал на высокий уровень игры российского вратаря, отметив, что такой трансфер может оказаться выгодным из-за низкой стоимости Сафонова.

Ранее стало известно, что полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру во Франции — интерес к игроку проявляет клуб «Мец».