ФСБ показала кадры задержания жителя ЛНР за передачу Киеву данных о ВС РФ

Житель Сватовского района ЛНР задержан по подозрению в шпионаже.

Источник: Аргументы и факты

Житель Сватовского района ЛНР задержан за передачу информации о российской армии спецслужбам Украины, сообщили в региональном УФСБ.

Также появились кадры задержания мужчины.

Сообщается, что задержанный сообщал украинским кураторам данные о местах дислокации российских военных в ЛНР с начала СВО. Киев мог использовать полученную информацию для нанесения ударов по ВС РФ.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Ранее появились кадры задержания и допроса подростков, готовивших покушение на военнослужащего в Новосибирской области с применением отравляющих веществ.