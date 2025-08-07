ФСБ показала кадры задержания жителя ЛНР за передачу Киеву данных о ВС РФ

Житель Сватовского района ЛНР задержан за передачу информации о российской армии спецслужбам Украины, сообщили в региональном УФСБ.
Также появились кадры задержания мужчины.
Сообщается, что задержанный сообщал украинским кураторам данные о местах дислокации российских военных в ЛНР с начала СВО. Киев мог использовать полученную информацию для нанесения ударов по ВС РФ.
Возбуждено уголовное дело о шпионаже.
Ранее появились кадры задержания и допроса подростков, готовивших покушение на военнослужащего в Новосибирской области с применением отравляющих веществ.