Ричмонд
+20°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Крымский мост открыли после второго за день перекрытия движения автотранспорта.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен после второй в четверг приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Крымский мост в первый раз в четверг перекрывался ночью с 2.08 до 7.45 мск. К моменту открытия с обеих сторон на автоподходах к мосту скопилось более 2,3 тысяч машин. Второй раз движение приостановили в 8.22 мск.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении, которое опубликовано в 9.37 мск.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.