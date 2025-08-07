На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен после второй в четверг приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Крымский мост в первый раз в четверг перекрывался ночью с 2.08 до 7.45 мск. К моменту открытия с обеих сторон на автоподходах к мосту скопилось более 2,3 тысяч машин. Второй раз движение приостановили в 8.22 мск.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении, которое опубликовано в 9.37 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.