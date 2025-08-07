Ричмонд
Самая мощная за два месяца магнитная буря ожидается 8 августа

Самая сильная за последние два месяца магнитная буря ожидается на Земле в пятницу, 8 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Самая сильная за последние два месяца магнитная буря ожидается на Земле в пятницу, 8 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

— На настоящий момент приход плазмы к Земле ожидается уже завтра, 8 числа, около 7 утра по московскому времени. В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6, что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня, — передает Telegram-канал.

При этом начало ухудшения геомагнитной обстановки ожидается уже в ночь с четверга на пятницу.

3 августа самая мощная за последние полтора месяца вспышка уровня М2.9 произошла на Солнце. Выброс раскаленной плазмы случился в северном полушарии звезды. При этом всего за три дня приборы зафиксировали 35 вспышек.

В начале июля солнце произвело выброс двух крупных протуберанцев. Ученые отмечали, что эти выбросы не должны были оказать влияния на геомагнитную и радиационную обстановку на Земле.