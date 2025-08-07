Самая мощная за два месяца магнитная буря ожидается 8 августа

— На настоящий момент приход плазмы к Земле ожидается уже завтра, 8 числа, около 7 утра по московскому времени. В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6, что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня, — передает Telegram-канал.