Средняя зарплата жителей Владивостока превысила 120 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата работника организаций Владивостока ещё до лета превысила 120 тысяч рублей. Это в 5,2 раза больше прожиточного минимума трудоспособных приморцев, который составляет сейчас около 23 тысяч рублей. Соответствующие данные Приморскстат предоставил мэрии Владивостока, которая подготовила экономический мониторинг за январь-май 2025 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Если быть точными, средняя зарплата владивостокца — без учёта сотрудников субъектов малого предпринимательства, где трудится до 15 человек — 120496,9 рубля. По сравнению с тем же периодом прошлого года, сумма выросла на 15,6%. Реальная же зарплата, с учётом инфляции, выросла на 5,2%.
Ранее аналитики hh.ru представляли топ-20 специалистов с самыми высокими зарплатами по итогам 2024 года по краю в целом. Туда попали финансовые директора, которым были готовы платить 185 тысяч рублей. На втором месте оказались бортпроводники с предлагаемой зарплатой в 170 тысяч рублей, тройку лидеров замкнула вакансия геодезистов с зарплатой 168,7 тысячи рублей. Также высокую плату за труд предлагали коммерческим директорам (160 тысяч рублей), руководителям строительных проектов (159,7 тысячи рублей), главным инженерам проектов (156,4 тысячи рублей), машинистам (156,2 тысячи рублей).
Всего в организациях Владивостока в январе-марте 2025 года, без учёта субъектов малого предпринимательства, работало, согласно данным мониторинга, 173,65 тысячи человек — прирост на 1,1% по сравнению с январём-апрелем 2024 года. За первые месяцы 2025 года работу нашли 471 человек. При этом отмечается, что на только что созданные места в этом году приняли 1432 человека.
По данным на 1 июня, численность неработающих граждан, которые стоят на учёте в центрах занятости, — 644. Из них безработными (это трудоспособные граждане, которые ищут работу и официально зарегистрированы службой занятости) признаны 424 человека. Уровень безработицы, по данным на 1 июня, в городе — 0,12%. Напряжённость на рынке труда Владивостока оценивается в 0,04, то есть вакансий значительно больше, чем претендентов. Организации города заявили примерно о 15 тысячах вакансий. При этом на сотню вакансий приходится примерно 4−5 официально незанятых.
В документе также отмечается, что численность постоянного населения города Владивостока на 1 марта составила 626,6 тысячи человек и увеличилась на тысячу человек за три месяца. Во Владивосток приехало 1372 человека, при этом естественная убыль составила 384 человека.
В мониторинге также представлена статистика по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Владивостока. Таких субъектов, включая ИП и самозанятых, в приморской столице, по данным на 10 июня, 95374 единиц. Там сосредоточено 44,4% трудоспособного населения города — 172,1 из 387,6 тысячи человек. Количество индивидуальных предпринимателей — 24328 человек. Если сравнивать данные за 10 июня этого и прошлого года, прирост по ИП составил 6,4%.
Больше всего компаний занимаются оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов. Таких организаций — больше 8 тысяч, а работает там более 31 тысячи человек. На втором месте — транспортировка и хранение: около 3 тысяч компаний и около 14 тысяч сотрудников. На третьем — строительство: почти 3 тысячи компаний и около 10 тысяч работников.