Средняя зарплата жителей Владивостока превысила 120 тысяч рублей

Больше всего компаний занимаются оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов. Таких организаций — больше 8 тысяч, а работает там более 31 тысячи человек. На втором месте — транспортировка и хранение: около 3 тысяч компаний и около 14 тысяч сотрудников. На третьем — строительство: почти 3 тысячи компаний и около 10 тысяч работников.