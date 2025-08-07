Скандальный рэпер P.Diddy хочет вернуться на сцену после суда

Скандально известный рэпер P.Diddy, похоже, и не думает заканчивать с творчеством, несмотря на судебные разбирательства. После освобождения из тюрьмы рэпер уже запланировал грандиозное выступление в Мэдисон Сквер Гарден. Об этом в интервью программе «CBS Mornings» заявил адвокат звезды Марком Агнифило, сообщает TMZ.
Агнифило отметил, что P.Diddy с нетерпением ждет воссоединения со своей семьей, чтобы, в том числе, заботиться о своей матери. Кроме того, как оказалось, есть у артиста и другие планы.
«Он вернется в Мэдисон Сквер Гарден», — говорит Агнифило.
При этом, буквально накануне бывшая девушка рэпера P. Diddy (Шон Комбс) Джина Хюин, которая является третьей жертвой по обвинительному заключению, призвала освободить его под залог.
В июле присяжные вынесли решение по четырем из пяти пунктам обвинения. Рэпера обвиняют по двум эпизодам сексуальной торговли людьми с применением силы и по двум эпизодам перевозки с целью занятия проституцией и заговора с целью вымогательства.