Названа серьезная опасность употребления популярной закуски из картофеля

Исследование показало, что регулярное употребление картошки фри повышает риск развития диабета 2-го типа на 20%. Запекание, варка картофеля или приготовление картофельного пюре повышает риск «только» на 5%, зато замена его на цельнозерновые продукты значительно снижает угрозу опасного заболевания.
Любите картофель? Что ж, есть хорошие новости и есть плохие новости, пишет The Guardian. Исследователями обнаружено, что употребление картофеля фри повышает риск развития диабета 2 типа, а вот запекать, варить корнеплоды или делать пюре из картофеля гораздо полезнее.
Согласно исследованию, опубликованному в British Medical Journal, употребление картофеля фри три раза в неделю увеличивает шансы заболеть на 20%, а пять раз в неделю — уже на 27%.
Во всем мире картофель является третьей по потреблению продовольственной культурой после риса и пшеницы, отмечает The Guardian.
Девять из десяти человек, из примерно 5,8 миллионов человек в Великобритании, страдающих сахарным диабетом, страдают от диабета 2-го типа, который тесно связан с образом жизни, особенно с диетой.
Результаты исследования подтверждают, что картофель сам по себе не представляет опасности для здоровья, но его обжаривание в масле с целью превращения в чипсы (или картошку фри) и регулярное употребление в пищу повышают вероятность постановки диагноза сахарного диабета 2 типа.
Международная группа исследователей во главе с Сейедом Мохаммадом Мусави, экспертом в области общественного здравоохранения из Гарвардского университета, исследовала взаимосвязь между потреблением картофеля и риском развития диабета 2 типа. Ученые основывали свои выводы на анкетах о питании, которые заполняли 205 000 медицинских работников в США каждые четыре года в период с 1984 по 2021 год.
Было обнаружено, что у тех, кто ест чипсы (жареный во фритюре картофель) три раза в неделю, риск развития диабета повышается на 20%, но у тех, кто ел картофель с такой же регулярностью после запекания, варки или разминания в пюре, этот показатель снизился всего до 5%.
«Высокое содержание крахмала в картофеле, приводящее к высокому гликемическому индексу и повышенной нагрузке, в сочетании с возможной потерей питательных веществ и возможными рисками для здоровья в результате различных способов приготовления, может способствовать неблагоприятным последствиям для здоровья», — поясняется в исследовании.
Замена картофеля цельнозерновыми продуктами снижает риск развития диабета на 8%, а если вместо чипсов употреблять именно зерновые, то риск снижается на 19%, пишет The Guardian.
Доктор Каутер Хашем, преподаватель здорового питания в Лондонском университете Королевы Марии, комментирует: «Картофель может быть частью здорового рациона, но разница заключается в том, как мы его готовим. Отварной, печеный картофель или картофельное пюре содержат мало жира и являются источником клетчатки, витамина С и калия. Но когда мы обжариваем картошку во фритюре, превращая в чипсы или картофель фри, особенно большими порциями и с добавлением соли, эти продукты становятся менее полезными из-за высокого содержания жира, соли и калорий, что, скорее всего, способствует увеличению веса и увеличивает риск развития диабета 2 типа».
Однако замена любого вида картофеля белым рисом — плохая идея, поскольку это приводит к повышенному риску развития диабета 2 типа, говорится в статье.
Доктор Хашем добавил: «Это исследование подтверждает простую мысль, которая заключается в том, чтобы наслаждаться картофелем — просто не полагайтесь на картошку фри в качестве основного блюда. И, по возможности, попробуйте заменить их на цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, булгур, макароны из муки грубого помола или даже сладкий картофель без кожуры, которые полезны для здоровья и сохраняют его надолго».
Исследователи подчеркнули, что их результаты носят наблюдательный характер и не доказывают причинно-следственную связь между употреблением чипсов и риском развития диабета 2 типа.
