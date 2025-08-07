Названа серьезная опасность употребления популярной закуски из картофеля

Доктор Каутер Хашем, преподаватель здорового питания в Лондонском университете Королевы Марии, комментирует: «Картофель может быть частью здорового рациона, но разница заключается в том, как мы его готовим. Отварной, печеный картофель или картофельное пюре содержат мало жира и являются источником клетчатки, витамина С и калия. Но когда мы обжариваем картошку во фритюре, превращая в чипсы или картофель фри, особенно большими порциями и с добавлением соли, эти продукты становятся менее полезными из-за высокого содержания жира, соли и калорий, что, скорее всего, способствует увеличению веса и увеличивает риск развития диабета 2 типа».