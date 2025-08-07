В самарском аэропорту «Курумоч» задержали 15 партий опасных продуктов

Сотрудники Россельхознадзора подвели итоги работы за минувшую неделю.
С 28 июля по 3 августа специалисты ведомства выявили 15 партий опасных продуктов в самарском аэропорту «Курумоч». Всего — около 21 килограмма сомнительных изделий.
Среди них: мед в домашней упаковке, творог, вяленая рыба. Информацию о производстве товаров получить не удалось. Также не было ветеринарных сертификатов.
«Ветеринарный контроль прошли 14 животных-компаньонов. На складе временного хранения досмотрено 90 партий подконтрольных грузов или 0,6 тонны животноводческой продукции. Плюс 40 млн энтомофагов (насекомых и клещей)», — уточнили в Россельхознадзоре по Саратовской и Самарской областям.
Недавно в местном магазине нашли запрещенные сыры и колбасы из Европы почти на 8 килограммов.
