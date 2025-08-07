В Самаре 9 августа пройдёт масштабное празднование Дня физкультурника

Основные мероприятия начнутся в 17:00 на II очереди набережной — от улицы Маяковского до бассейна ЦСКА.
В рамках программы состоится награждение лучших спортсменов, тренеров и работников отрасли. Для гостей подготовлено более 45 интерактивных локаций — турниры, мастер-классы, показательные выступления, открытые тренировки и фестивали по самым разным видам спорта, от баскетбола и гиревого спорта до фиджитал-турниров и воздушной гимнастики.
Для всех желающих будет работать площадка «Выбираю здоровье!», где можно проверить состояние организма и поучаствовать в викторине. Детей ждут игровые зоны, мастер-классы и аттракционы.
Кинотеатр «Филин» у Ладьи покажет спортивные фильмы и мультфильмы, а завершит праздник ночной легкоатлетический забег «Огни Самары». В нём уже зарегистрировались свыше 1000 участников.
А в Сызрани 14 по 16 августа пройдет Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» (0+).