В Самаре 9 августа пройдёт масштабное празднование Дня физкультурника

В рамках программы состоится награждение лучших спортсменов, тренеров и работников отрасли. Для гостей подготовлено более 45 интерактивных локаций — турниры, мастер-классы, показательные выступления, открытые тренировки и фестивали по самым разным видам спорта, от баскетбола и гиревого спорта до фиджитал-турниров и воздушной гимнастики.