NG: ученые бьют тревогу из-за того, что все синие киты в океане замолчали

Ученые из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей в США провели исследование, при помощи которого выяснили, что все синие киты в Тихом океане замолчали, они больше не поют свои брачные песни, пишет National Geographic.
Уточняется, что киты начали затихать еще в 2013 году, когда морская тепловая волна, известная как «Капля», подняла температуру океана на 4,5 градуса по Фаренгейту.
Из-за изменения климата в океане пропали криль и анчоусы — ключевые источники питания для многих морских видов, киты стали голодать.
«Это (потепление, — прим. ред.) привело к самому масштабному отравлению морских млекопитающих. Это все равно, что пытаться петь, когда ты голоден», — объяснил биологический океанограф из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей Джон Райан.
По его словам, если киты не смогут найти пищу — начнутся масштабные последствия для всей экологии.
Кроме того, ученые в Новой Зеландии в 2016—2018 годах столкнулись с такими же результатами — синие киты молчали.
Уточняется, что исследование и в Новой Зеландии, и в США проводилось при помощи гидрофонов — микрофонов, записывающих звуки под водой. Эксперты прослушивали записи в течение нескольких лет.
Ранее эксперты предупредили о цунами с 8-метровыми волнами в Средиземном море из-за потепления.