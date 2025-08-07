Ричмонд
NG: ученые бьют тревогу из-за того, что все синие киты в океане замолчали

Киты перестали петь из-за изменения климата и голода.

Ученые из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей в США провели исследование, при помощи которого выяснили, что все синие киты в Тихом океане замолчали, они больше не поют свои брачные песни, пишет National Geographic.

Уточняется, что киты начали затихать еще в 2013 году, когда морская тепловая волна, известная как «Капля», подняла температуру океана на 4,5 градуса по Фаренгейту.

Из-за изменения климата в океане пропали криль и анчоусы — ключевые источники питания для многих морских видов, киты стали голодать.

«Это (потепление, — прим. ред.) привело к самому масштабному отравлению морских млекопитающих. Это все равно, что пытаться петь, когда ты голоден», — объяснил биологический океанограф из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей Джон Райан.

По его словам, если киты не смогут найти пищу — начнутся масштабные последствия для всей экологии.

Кроме того, ученые в Новой Зеландии в 2016—2018 годах столкнулись с такими же результатами — синие киты молчали.

Уточняется, что исследование и в Новой Зеландии, и в США проводилось при помощи гидрофонов — микрофонов, записывающих звуки под водой. Эксперты прослушивали записи в течение нескольких лет.

Ранее эксперты предупредили о цунами с 8-метровыми волнами в Средиземном море из-за потепления.