Более десяти поездов по направлению в Крым и из него задерживаются в пути

Более десяти поездов по направлению на Крымский полуостров и из него задерживаются в пути. Об этом в Telegram-канале сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс». Причина задержки не уточняется.
Речь идет о 11 поездах. Так, в частности, задерживаются составы, направляющиеся в Симферополь, Севастополь, Феодосию, Евпаторию. Задержки на разных направлениях составляют от трех до пяти часов.
Следующие составы из Крыма также задерживаются примерно на такое же время. С опозданием поезда придут в Москву и Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что 7 августа движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Водителей, находящихся на мосту, просят сохранять спокойствие и действовать согласно инструкциям сотрудников транспортной безопасности.