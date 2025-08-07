Ричмонд
В Омске ожидается похолодание и усиление осадков

Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 6.

Источник: Комсомольская правда

Омичи пока так и не могут дождаться по-настоящему жарких деньков. Всю эту неделю погода не баловала горожан солнцем. Последние два дня добавили к прохладной температуре воздуха еще и дожди.

Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, этой ночью температура воздуха опустится до +6…+11 градусов, что станет рекордом последних дней. А вот днем воздух прогреется до плюс 15, плюс 20 градусов.

Осадки ожидаются местами ночью, а днем они будут повсеместными. Кроме того, в отдельных районах ночью возможен туман.

Омичам по-прежнему стоит прислушиваться к прогнозу погоды и брать с собой зонтик. Выходные характер погоды существенно не изменится.