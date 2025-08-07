Белорусы смогут посетить ферму по выращиванию креветок с дегустацией

В Беларуси для экскурсий откроется единственная в стране экоферма по выращиванию креветок, пишет БелТА.
Ферма «ЭкоАквариум» находится в Ляховичском районе. Белорусские креветки выращивает экономист по образованию фермер Владимир Готовчиц. Ферма расположилась в помещениях бывшей школы, где сейчас установлены емкости для выращивания креветок.
Пока объемы плодов агробизнеса прогнозируются незначительные. Но с сентября на ферму хотят начать привозить первых туристов на экскурсии. Дегустации своей продукции на ферме возможно будет проводить не раньше следующего года. Строительство кафе — дальнейшая перспектива.
Для проекта ставка сделана на креветок Розенберга. Весь объект задуман как экскурсионный.
