Белорусы смогут посетить ферму по выращиванию креветок с дегустацией

Пока объемы плодов агробизнеса прогнозируются незначительные. Но с сентября на ферму хотят начать привозить первых туристов на экскурсии. Дегустации своей продукции на ферме возможно будет проводить не раньше следующего года. Строительство кафе — дальнейшая перспектива.