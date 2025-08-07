Ричмонд
Белорусы смогут посетить ферму по выращиванию креветок с дегустацией

В Беларуси откроют для посещения и дегустаций ферму по выращиванию креветок.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси для экскурсий откроется единственная в стране экоферма по выращиванию креветок, пишет БелТА.

Ферма «ЭкоАквариум» находится в Ляховичском районе. Белорусские креветки выращивает экономист по образованию фермер Владимир Готовчиц. Ферма расположилась в помещениях бывшей школы, где сейчас установлены емкости для выращивания креветок.

Пока объемы плодов агробизнеса прогнозируются незначительные. Но с сентября на ферму хотят начать привозить первых туристов на экскурсии. Дегустации своей продукции на ферме возможно будет проводить не раньше следующего года. Строительство кафе — дальнейшая перспектива.

Для проекта ставка сделана на креветок Розенберга. Весь объект задуман как экскурсионный.

Здесь мы писали, что фермер начал выращивать гигантские креветки под белорусскими Ляховичами.

