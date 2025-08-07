Возле стадиона «Бунёдкор» перекроют дороги — ожидаются гигантские пробки

Vaib.uz (Узбекистан. 7 августа). Сегодня вечером Ташкент буквально встанет в пробках: вокруг стадиона «Бунёдкор» перекроют почти все ключевые улицы. Причина — концерт Дженнифер Лопес, который соберёт тысячи зрителей. Если вы не идёте на концерт — лучше держитесь подальше от этого района: пробки обещают быть нешуточными.