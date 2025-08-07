Возле стадиона «Бунёдкор» перекроют дороги — ожидаются гигантские пробки

В столичном УБДД сообщили, что с 12:00 до 23:00 движение автотранспорта будет полностью ограничено на следующих участках:
- от перекрёстка улиц Чопоната и Катартал вдоль улицы Чопоната до перекрёстка улиц Чопоната и Чиланзар;
- от перекрёстка улиц Чиланзар и Чопоната вдоль улицы Чиланзар до перекрёстка улиц Чиланзар и Малая кольцевая дорога;
- второстепенная улица Бунёдкор — участок от Малой кольцевой до улицы Чопоната.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты объезда, чтобы не оказаться в транспортной ловушке. Концерт обещает быть зрелищным, но для жителей района и автомобилистов это будут самые настоящие испытания на терпение.