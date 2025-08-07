Ричмонд
Возле стадиона «Бунёдкор» перекроют дороги — ожидаются гигантские пробки

Vaib.uz (Узбекистан. 7 августа). Сегодня вечером Ташкент буквально встанет в пробках: вокруг стадиона «Бунёдкор» перекроют почти все ключевые улицы. Причина — концерт Дженнифер Лопес, который соберёт тысячи зрителей. Если вы не идёте на концерт — лучше держитесь подальше от этого района: пробки обещают быть нешуточными.

Источник: IIBB YHXB | Rasmiy kanali

В столичном УБДД сообщили, что с 12:00 до 23:00 движение автотранспорта будет полностью ограничено на следующих участках:

  • от перекрёстка улиц Чопоната и Катартал вдоль улицы Чопоната до перекрёстка улиц Чопоната и Чиланзар;
  • от перекрёстка улиц Чиланзар и Чопоната вдоль улицы Чиланзар до перекрёстка улиц Чиланзар и Малая кольцевая дорога;
  • второстепенная улица Бунёдкор — участок от Малой кольцевой до улицы Чопоната.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты объезда, чтобы не оказаться в транспортной ловушке. Концерт обещает быть зрелищным, но для жителей района и автомобилистов это будут самые настоящие испытания на терпение.