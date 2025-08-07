У Неверморья дуб: чем разочаровывает вторая «Уэнздей»

Шутят персонажи неостроумно и натужно (и в американской озвучке, и в дубляже), особой радости от встречи с однокурсниками Уэйнздей мы не испытываем, ее брат Пагсли ходит с одним и тем же выражением лица, родители, Вещь и Фестер — тоже. Да, мы их всех быстро узнаем, мы их любим, и очень давно, но они нас словно стараются ни в коем случае ничем не удивить, не испугать, не рассмешить. Первый сезон был похож на стихотворение, в нем были сжатые, яркие эмоции, свежие образы, какой-то новый взгляд на Аддамсов. Второй похож на консервы, которые чудом не испортились, но есть их можно только при сильном голоде. Если вы вдруг его испытываете.