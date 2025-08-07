У Неверморья дуб: чем разочаровывает вторая «Уэнздей»

Самый просматриваемый англоязычный сериал в истории Netflix (по данным самого сервиса), первый сезон «Уэнздей», получил продолжение. Семейка Аддамс возвращается в академию Невермор, девушка опять разыскивает убийцу, ее посещают видения, и всё вокруг пропитано коварством и предательством. У сериала официальный русский дубляж с прежними артистами озвучания. Первые четыре эпизода вышли 6 августа, оставшиеся будут доступны 3 сентября. «Известия» терпеливо изучили всю половину сезона и делятся не самыми радостными впечатлениями. Осторожно: спойлеры!
Лучшее в сериале «Уэнздей».
Продолжая усиленно пародировать «Гарри Поттера», сериал «Уэнздей» для второго сезона делает основой следующий год обучения. Теперь Уэнздей тут звезда, она возвращается в альма-матер вместе со своим братом Пагсли, он тоже будет учиться здесь. Родители не торопятся уезжать: новый директор просит их остаться, чтобы богатая бабушка Уэнздей обратила внимание на Навермор и вкачала бы в спецшколу немалые деньги. У Уэнздей, как обычно, проблемы с социализацией, девушка даже в компании «изгоев», которые здесь учатся, не чувствует себя интегрированной в общество. К счастью, с ней сразу начинают происходить всякие странности, в которых замешан маг, управляющий воронами, и Уэнздей начинает расследование. Кроме того, именно в Неверморе у нее с матерью назревает серьезный конфликт, который может обернуться даже дуэлью. Впрочем, никто не удивляется: это всё вполне в духе Аддамсов.
Смотреть второй сезон тяжело и неловко. Это как подросток, который пришел на новогодний утренник. Он уже всё знает про Деда Мороза, про гирлянду, которую нужно зажигать общим криком, знает ответы на загадки, которые тот будет предлагать детворе. Подросток вроде и помнит, как радовался елке раньше, и знает, что подарки будут, и всё же нет ощущения волшебства. А есть — что доставай скорее свой мешок, дедушка, он же учительница начальных классов, и давай я уже пойду домой. Дед Мороз действительно приносит мешок, вот они — подарки, порадуйся хоть чуть-чуть, мальчик.
Подарков для нас во втором сезоне не так уж мало. Конечно, мы все очень радуемся, когда видим на экране Стива Бушеми, культового артиста, у которого при этом так мало по-настоящему больших ролей. Здесь ему досталась роль нового директора школы. Экранного времени мало, но Стив Бушеми к этому привык, поэтому в каждой секунде в кадре он выкладывается не меньше, чем в классических своих работах у Коэнов, Тарантино и Родригеса. Правда, мы по нему не очень успели соскучиться после «Студии», которая у гиков уже стала главным сериалом этого года.
Подарок — голова профессора Доуэля, которого здесь зовут профессор Орлофф. Нам радостно, потому что мы читали Беляева. Еще радостнее, что играет Орлоффа великий Кристофер Ллойд, док Браун из «Назад в будущее». А чтобы радость была еще полнее, в русском дубляже Орлоффа озвучивает Борис Репетур, для российских гиков величина тоже абсолютная, известная под ником Бонус из культовой программы «От “винта”.
Подарок — инструментальные каверы на хиты прошлого, спетые R.E.M. и Сranberries примерно тогда же, когда Аддамсы были наиболее популярны. И то, что Кэтрин Зета-Джонс здесь не в эпизоде, а в хорошей такой роли второго плана — Мортиши Аддамс. И Кристиной Риччи мы тут опять налюбуемся, а она ведь играла Уэнздей в самых первых киноадаптациях «Аддамсов».
Отдельные подарки для российского зрителя — «Танец рыцарей» Прокофьева в качестве одной из главных музыкальных тем, упоминания Льва Толстого и Сибири в разных эпизодах. Здесь, пожалуй, русской культуры больше, чем любой другой из неанглосаксонских. Вкупе с профессиональным официальным дубляжом это заставляет думать, что Netflix как будто делает в сторону нашего зрителя некие недвусмысленные реверансы, хотя далеко не все продукты стриминга в последнее время имели официальный дубляж на русский.
Дрим Тим Бертон.
Среди подарков зрителю можно назвать еще короткометражный мультик Тима Бертона, который тот вмонтировал в первый эпизод и сильно этим украсил довольно унылое повествование. Главная проблема второго сезона в том, что он никак не может найти оправдание собственному существованию. Поэтому он пытается нам сказать, что — люди добрые, полюбуйтесь: лично Бертон снимает в сезоне половину серий как режиссер! И превратившаяся в мегазвезду Дженна Ортега бродит в кадре в макияже Уэнздей и никогда не улыбается! И сколько любимых персонажей здесь, и пасхалки, и мы разбросали везде, и вот вас психушка с монстрами, и скаутский лагерь с жестокой игрой, и много-много секретов Невермора, ну вот же!
А смысла — никакого. Очень вяло развивается конфликт Уэнздей с ее мамой, и видно, что всё там на самом деле нормально. Никак не удается начать бояться всех этих воронов-убийц и пожирающего мозги зомби, разгуливающего по окрестностям. У Гарри Поттера, помимо проблем одаренного мальчика, был целый ряд больших конфликтов, которые требовали рефлексии, падений, искуплений, метаний, страхов. У него был супервраг, действительно грандиозный, жуткий.
В случае с Уэнздей всё примитивнее. Она настолько крута, что ее никакими пытками и искушениями не проймешь. Любой злодей получит от нее по полной, дай только добраться до него и посмотреть ему в лицо. Она умна, расчетлива, несгибаема, принципиальна, бесстрашна — можно перечислять дальше, но зачем? Просто надо спокойно признать: сериал про Уэнздей и ее семью не очень интересно смотреть, хотя приятно рассматривать, выискивая знакомых актеров, персонажей или мотивы.
Шутят персонажи неостроумно и натужно (и в американской озвучке, и в дубляже), особой радости от встречи с однокурсниками Уэйнздей мы не испытываем, ее брат Пагсли ходит с одним и тем же выражением лица, родители, Вещь и Фестер — тоже. Да, мы их всех быстро узнаем, мы их любим, и очень давно, но они нас словно стараются ни в коем случае ничем не удивить, не испугать, не рассмешить. Первый сезон был похож на стихотворение, в нем были сжатые, яркие эмоции, свежие образы, какой-то новый взгляд на Аддамсов. Второй похож на консервы, которые чудом не испортились, но есть их можно только при сильном голоде. Если вы вдруг его испытываете.