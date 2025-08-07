В Ростовской области сняли беспилотную опасность

Утром 7 августа в Ростовской области сняли угрозу БПЛА. Об этом проинформировали в рассылке РСЧС.
— Отбой беспилотной опасности по всей территории региона, — говорится в сообщении.
Напомним, предупреждение о воздушной опасности действовало с 23 часов 6 августа до 6:37 утра 7 августа. Для защиты от потенциальной угрозы жителям региона советовали временно уйти с улиц, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Не следовало подходить к окнам.
Всего прошедшей ночью в регионе сбили десять беспилотников. Атаку отразили в Чертковском и Миллеровском районах. Предварительно, пострадавших среди людей не было.
Подпишись на нас в Telegram.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше