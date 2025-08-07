Сильный ветер повредил дома и хозпостройки в Брагинском и Калинковичском районах

По данным спасателей, 6 августа отмечено прохождение сильного ветра с порывами до 15 м/с. Из-за разгула стихии пострадали по одному населенному пункту в Брагинском и Калинковичском районах.
Повреждены кровли семи жилых домов, трех хозяйственных построек и 10 сельскохозяйственных зданий, рассказали в областном управлении МЧС.
Работники МЧС помогали в распиловке и уборке двух упавших деревьев: в Калинковичском районе — с проезжей части автодороги, в агрогородке Маложин Брагинского района — с крыши дома.