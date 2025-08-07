Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный ветер повредил дома и хозпостройки в Брагинском и Калинковичском районах

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер повредил дома и хозпостройки в Брагинском и Калинковичском районах, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 94% 764 мм рт. ст. +20°
Источник: МЧС

По данным спасателей, 6 августа отмечено прохождение сильного ветра с порывами до 15 м/с. Из-за разгула стихии пострадали по одному населенному пункту в Брагинском и Калинковичском районах.

Повреждены кровли семи жилых домов, трех хозяйственных построек и 10 сельскохозяйственных зданий, рассказали в областном управлении МЧС.

Работники МЧС помогали в распиловке и уборке двух упавших деревьев: в Калинковичском районе — с проезжей части автодороги, в агрогородке Маложин Брагинского района — с крыши дома.