До +23° ожидается в Иркутске 8 августа

В Братском, ночью в Нижнеудинском, Тулунском, днем в центральных районах местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман.
Ветер северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +10,+15°, при прояснении +1,+6°, днем +20,+25°, при облачной погоде +12,+17°.
В Иркутске завтра переменная облачность, ночью без осадков, утром туман, днем кратковременный дождь, в пригородной зоне гроза, ветер ночью переменный до 5 м/с, днем северо-западный 5−10 м/с, температура ночью +13,+15°, днем +21,+23°.