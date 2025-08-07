Ричмонд
До +23° ожидается в Иркутске 8 августа

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Источник: НИА Байкал

В Братском, ночью в Нижнеудинском, Тулунском, днем в центральных районах местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман.

Ветер северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +10,+15°, при прояснении +1,+6°, днем +20,+25°, при облачной погоде +12,+17°.

В Иркутске завтра переменная облачность, ночью без осадков, утром туман, днем кратковременный дождь, в пригородной зоне гроза, ветер ночью переменный до 5 м/с, днем северо-западный 5−10 м/с, температура ночью +13,+15°, днем +21,+23°.