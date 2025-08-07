Под Красноярском мужчина упал в карьер с высоты 25 метров и выжил

Под Красноярском 68-летний мужчина упал в заброшенный карьер с высоты 25 метров и выжил. Краевые спасатели уточнили, что все произошло в деревне Минино.
Сельчанин соскользнул вниз по насыпным камням. Во время падения он получил ссадины и ушибы.
Очевидцы вызвали спасателей, которые достали пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения и носилок, а после передали его медикам.
