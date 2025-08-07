Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красноярском мужчина упал в карьер с высоты 25 метров и выжил

В Минино спасли упавшего с обрыва мужчину.

Источник: КГКУ "Спасатель"

Под Красноярском 68-летний мужчина упал в заброшенный карьер с высоты 25 метров и выжил. Краевые спасатели уточнили, что все произошло в деревне Минино.

Сельчанин соскользнул вниз по насыпным камням. Во время падения он получил ссадины и ушибы.

Очевидцы вызвали спасателей, которые достали пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения и носилок, а после передали его медикам.

Ранее мы писали, что за последние сутки сотрудники Лесопожарного центра Красноярского краю справились с двумя природными пожарами в Эвенкийском и Туруханском лесничествах.