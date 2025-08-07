В Перми оформлен участок под спортплощадку в микрорайоне ДКЖ

В Перми во дворе на проспекте Парковом, 37 сейчас находится заброшенная хоккейная коробка. Теперь на ее месте можно будет построить спортплощадку.
В микрорайоне ДКЖ завершено оформление земельного участка под строительство спортивной площадки, рассказали в городском департаменте земельных отношений. Участок площадью 988 кв. метров находится во дворе многоквартирных домов на Парковом проспекте, 37. Здесь предполагается построить многофункциональную спортплощадку для игровых видов спорта и активного отдыха.
По итогам работ по межеванию территории земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет с видом разрешенного использования «спорт» и передан в бессрочное пользование МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» для организации и содержания спортплощадки, пояснили в ведомстве.