Более десяти поездов в сообщении с Крымом задерживаются

По состоянию на 9:00 мск опаздывают семь поездов, отправившихся на полуостров 5 и 6 августа:
№ 585 Волгоград — Симферополь — на четыре с половиной часа;№ 92 Москва — Севастополь — на четыре часа;№ 173 Москва — Евпатория — на четыре с половиной часа;№ 163 Москва — Феодосия — на пять часов;№ 28 Москва — Симферополь — на три с половиной часа;№ 179 Санкт-Петербург — Евпатория — на три часа;№ 474 Смоленск — Симферополь — на один час.
На пути из Крыма задерживаются четыре поезда отправлением 6 и 7 августа:
№ 178 Симферополь — Санкт-Петербург — на шесть часов;№ 174 Евпатория — на пять с половиной часов; № 92 Севастополь — Москва — на пять часов;№ 98 Симферополь — Москва— на полтора часа.
В компании предупредили, что время задержки может измениться, и заверили, что делают все возможное, чтобы ее сократить. Пассажирам по возможности предоставляют питание, прежде всего детям и маломобильным пассажирам. Питьевая вода есть в кулерах.
По информации Северо-Кавказской железной дороги, причиной задержки стала атака беспилотников в Краснодарском крае. Из-за падения обломков сбитых аппаратов на участке между станциями Величковка и Ангелинская пропало напряжение в контактной сети. Ведутся восстановительные работы, на это время организовали движение на тепловозной тяге.