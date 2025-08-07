Казахстанцы смогут отслеживать потребление воды в режиме реального времени

Сегодня в мире такие технологии есть. Мы привлекли ведущие компании, которые налаживают производство, открывают здесь свои заводы, создают совместные предприятия с казахстанским бизнесом. Где-то отечественные компании сами перенимают их опыт. Для нас очень важны современные технологии, которые используют передовые страны.