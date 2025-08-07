Ричмонд
Защитник Никита Чернов: Игорь Осинькин всех выводил на пик

29-летний футболист поделился впечатлениями от совместной работы с отечественным специалистом.

Защитник Никита Чернов играл под руководством Игоря Осинькина в «Крыльях» до февраля 2022 года. А всего с 2019-го провел за волжан 76 встреч. В них успел пять раз отличиться. Плюс четыре результативные передачи.

Позже перебрался в столичный «Спартак», за который выходил на поле в 80 матчах. Также забил гол и оформил три ассиста. На этот сезон за «красно-белых» не заявлен ни в одном из турниров. А на днях сообщил о возвращении в «КС».

«Человек любит с молодежью работать. Кто бы ни приходил в Самару, Осинькин всех выводил на пик. Им было максимально комфортно с ним, делали результат. Недаром, даже уходя из команды, ребята всегда с теплотой его вспоминали», — заявил Чернов.

В разговоре с журналистом «Чемпионата» добавил: Игорь Витальевич — наставник топового уровня. Если захочет, подчеркнул футболист, может вернуться в Премьер-лигу.

Ранее стало известно, сколько ударов «Акрон» и «Крылья Советов» нанесли в третьем туре РПЛ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

