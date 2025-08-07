В Главном управлении ФССП по Пермскому краю работает «телефон доверия»

Для оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и представителей юридических лиц функционирует «телефон доверия»: 8 (800) 300 15 80.
По «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции принимается и рассматривается информация:
— о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности;
— о конфликте интересов на государственной гражданской службе;
— о фактах несоблюдения сотрудниками органа принудительного исполнения и гражданскими служащими запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской службой.
«Телефон доверия» функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений. При поступлении звонка на «телефон доверия» важно указать сведения о заявителе: ФИО, суть обращения, в том числе наименование отдела (отделения) судебных приставов, указание должника или взыскателя, а также почтовый адрес или контактный телефон для предоставления официального ответа на обращение.
Работа «телефона доверия» направлена на защиту законных прав и интересов граждан и представителей юридических лиц. Важна любая информация, которая поможет выявить преступления коррупционной направленности и восстановить нарушенные права заявителя.
Также информацию о готовящемся, совершенном или совершаемых преступлениях коррупционной направленности вы можете сообщить по телефонам отдела собственной безопасности Главного управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю: 220−11−80, 220−11−65, 220−11−61 и 220−11−40.