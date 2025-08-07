Сразу две закрытых парковки заработают в сентябре во Владивостоке

Администрация анонсировала открытие двух платных парковок закрытого типа во Владивостоке. Их планируется ввести в эксплуатацию 7 сентября 2025 года. Объекты расположены на улицах Шуйской и Корабельной Набережной, сообщает ИА PrimaMedia.
Первая парковка находится рядом с домом по адресу: улица Корабельная Набережная, 1. Ещё в 2024 году на этом участке были установлены шлагбаумы, система контроля доступа, камеры видеонаблюдения, освещение, а также оборудование для управления парковочным пространством.
Вторая парковка закрытого типа начнёт работу в районе улицы Шуйской, рядом с домом по адресу: улица Русская, 1 В. Изначально планировалось, что оба объекта откроются для водителей в начале 2025 года, однако сроки реализации проекта были сдвинуты.
В администрации города уточняют, что средства, полученные от эксплуатации парковочных мест, планируется направлять на проведение благоустройства улиц и дворовых территорий.
Ранее глава города Константин Шестаков подписал постановление об установленной формуле расчёта тарифа, при которой учитывается величина среднедушевого дохода по Приморскому краю, а также размер платы за проезд на общественном транспорте (автобусе) во Владивостокском городском округе.
Так, тарифы на услуги по предоставлению парковочных мест за один час определяются по следующей формуле:
Т = (½ (Сот*К1+Дср*К2))*К3, где Сот — размер платы за проезд на автобусе, К1 — коэффициент, равный 0,5, Дср — величина среднедушевого денежного дохода населения в Приморском крае в месяц, К2 — коэффициент, равный 0,0015, К3 — дифференцированный коэффициент, учитывающий габаритные характеристики транспортных средств (категория «A», «M» — 0,5; категория «B» — 1; категория «C» — 1,5; категории «D», «BE», «CE», «DE» — 3).
Если взять за основу стоимость проезда в общественном транспорте — 50 рублей, а также среднедушевой денежный доход по итогам 2024 года — 64 980 рублей, то часовая ставка оплаты за парковку выглядит следующим образом:
мотоцикл — более 30 рублей в час, легковой автомобиль — более 60 рублей в час, грузовик — более 90 рублей в час.
При этом точные цены пока не утверждены.