Сразу две закрытых парковки заработают в сентябре во Владивостоке

Первая парковка находится рядом с домом по адресу: улица Корабельная Набережная, 1. Ещё в 2024 году на этом участке были установлены шлагбаумы, система контроля доступа, камеры видеонаблюдения, освещение, а также оборудование для управления парковочным пространством.