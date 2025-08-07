Ричмонд
Большой снос популярного ТЦ прямо сейчас идет во Владивостоке

Движение транспорта временно затруднено.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке стартовал снос торгового центра «Приморье», расположенного на улице Шилкинской. Здание было закрыто ещё в 2015 году по решению Ленинского районного суда из-за многочисленных нарушений в эксплуатации, сообщает ИА PrimaMedia.

Несмотря на постановление суда от 2018 года о демонтаже объекта, владелец не выполнил решение. Лишь в 2022 году комплекс перешёл в собственность администрации города и был выставлен на торги.

Сейчас на участке пересечения проспекта Красного Знамени и Шилкинской ведутся работы по сносу. Из-за строительной техники и ограждений движение транспорта временно затруднено: автомобилистам приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать участок.

Горожан просят учитывать это при планировании маршрута и соблюдать осторожность в зоне работ.