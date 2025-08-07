Суд рассмотрит дело экс-ректора ВГУЭС в сентябре

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Рассмотрение заявления о банкротстве экс-ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, бывшего депутата Приморья Геннадия Лазарева, обвиняемого в многомиллионных хищениях средств оборонзаказа на верфи «Восточная верфь», продолжится 9 сентября, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы арбитражного суда Инга Сорокина.
Арбитражный суд Приморья 16 июня сообщал, что Лазарев подал заявление о признании его банкротом.
«Сегодня Арбитражный суд Приморского края удовлетворил ходатайство прокуратуры Приморского края о вступлении в дело о банкротстве. Прокурором было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела с целью ознакомления с уже поступившими в материалы дела документами. Заседание отложено на 9 сентября», — сообщает собеседник.
По данным СУСК, Валерий Василенко, который был прокурором Приморского края с 1991 по 2005 год, руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым. Фигуранты подозреваются в хищении средств гособоронзаказа, выделенных судостроительному предприятию АО «Восточная верфь», одним из основных акционеров которого являлся Лазарев. Также, по данным следствия, он с девятью сообщниками похитил 16 объектов госимущества и обманом получал деньги от поступивших на бюджет студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом законодательного собрания Приморья, многие годы был ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Следствие считает его создателем ОПГ, сейчас он находится под домашним арестом.