Суд рассмотрит дело экс-ректора ВГУЭС в сентябре

По данным СУСК, Валерий Василенко, который был прокурором Приморского края с 1991 по 2005 год, руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым. Фигуранты подозреваются в хищении средств гособоронзаказа, выделенных судостроительному предприятию АО «Восточная верфь», одним из основных акционеров которого являлся Лазарев. Также, по данным следствия, он с девятью сообщниками похитил 16 объектов госимущества и обманом получал деньги от поступивших на бюджет студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.