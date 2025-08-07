Система оповещения о землетрясениях в Казахстане работает по японской модели — МЧС

В Алматы и ряде других регионов Казахстана началась реализация программы по сейсмоусилению объектов, рассчитанной до 2028 года. Она включает как технические меры, так и обучение населения. Об этом сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.