Система оповещения о землетрясениях в Казахстане работает по японской модели — МЧС

По его словам, в Жамбылской области продолжается сейсмическая активность. В регионе уже фиксировались подземные толчки: одно из недавних землетрясений достигло 5 баллов, а недавно были зафиксированы слабые толчки до 2 баллов.
В связи с этим в Алматы началась поэтапная работа по усилению сейсмостойкости зданий. До 2028 года в городе реализуется специальная программа, в рамках которой проводится ревизия объектов на предмет устойчивости к землетрясениям.
Особое внимание, по словам Турсынбаева, уделяется системе оповещения населения. Казахстан ориентируется на японский опыт, где ключевыми компонентами сейсмобезопасности являются:
- оперативное оповещение,
- профилактическое обучение населения,
- модернизация инфраструктуры.
Сейсмобезопасность включает не только усиление зданий, но и создание эффективной системы оповещения. Мы берём за основу японскую модель — в первую очередь это обучение людей.
По данным МЧС, в Алматы система оповещения практически полностью внедрена.
На сегодня Алматы практически на 100% оснащён системой оповещения. Работа по обучению населения ведётся не только в городе, но и в других регионах.