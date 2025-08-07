Первый брак зарегистрировали на ТИМ «Бирюса» под Красноярском

Молодожены Владимир и Амира стали первыми, кто связал себя узами брака прямо на форуме инициативной молодежи.
Их история любви началась в мае 2024 года. С первого рабочего дня Владимира в молодежном центре «Дивный» в Дивногорске, где Амира работала администратором. Позже они вместе сопровождали участников проекта ТИМ «Юниор», а первая прогулка во время поездки стала началом их отношений.
Предложение Владимир сделал на одной из смен «Бирюсы». Пара прошла символическую репетицию в формате традиционной бирюсинской свадьбы, а уже 6 августа на смене «Мы — молодые» их брак зарегистрировали официально. Церемония прошла на главной сцене форума в окружении друзей, участников смены и близких.
Регистрация брака состоялась при поддержке Агентства ЗАГС Красноярского края и агентства молодежной политики региона.