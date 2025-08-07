Первый брак зарегистрировали на ТИМ «Бирюса» под Красноярском

Их история любви началась в мае 2024 года. С первого рабочего дня Владимира в молодежном центре «Дивный» в Дивногорске, где Амира работала администратором. Позже они вместе сопровождали участников проекта ТИМ «Юниор», а первая прогулка во время поездки стала началом их отношений.