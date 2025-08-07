Ричмонд
Первый брак зарегистрировали на ТИМ «Бирюса» под Красноярском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На молодежной площадке «Бирюса» впервые в истории прошла официальная торжественная регистрация брака.

Источник: Агентство ЗАГС Красноярского края

Молодожены Владимир и Амира стали первыми, кто связал себя узами брака прямо на форуме инициативной молодежи.

Их история любви началась в мае 2024 года. С первого рабочего дня Владимира в молодежном центре «Дивный» в Дивногорске, где Амира работала администратором. Позже они вместе сопровождали участников проекта ТИМ «Юниор», а первая прогулка во время поездки стала началом их отношений.

Предложение Владимир сделал на одной из смен «Бирюсы». Пара прошла символическую репетицию в формате традиционной бирюсинской свадьбы, а уже 6 августа на смене «Мы — молодые» их брак зарегистрировали официально. Церемония прошла на главной сцене форума в окружении друзей, участников смены и близких.

Регистрация брака состоялась при поддержке Агентства ЗАГС Красноярского края и агентства молодежной политики региона.