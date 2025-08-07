За июль в Ростовской области пропали более сотни человек

За июль 2025 года в Ростовской области пропали 114 человек, именно столько заявок на поиск людей приняли волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
По итогам месяца, из 114 пропавших 63 человека нашли живыми, трое были обнаружены погибшими. Судьба двенадцати жителей Дона остается неизвестной. В остальных случаях «были найдены родные и установлены личности людей». Двенадцать заявок остались неподтвержденными.
Поиски пропавших людей не прекращаются. Волонтеры напоминают, что помощь может оказать каждый, для этого нужно быть внимательными и обязательно сообщать о пропавших людях в полицию или представителям отряда «ЛизаАлерт».
