Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Аршавин высказался о переходе Ильзата Ахметова из «Зенита» в «Крылья»

В начале августа 27-летний полузащитник перебрался в самарский клуб по договору аренды на нынешний сезон.

В начале августа 27-летний полузащитник перебрался в самарский клуб по договору аренды на нынешний сезон.

Ильзат Ахметов принадлежит петербургскому «Зениту». За него с января 2024 года провел 21 встречу. Результативными действиями футболист не отметился. До этого был в «Краснодаре», ЦСКА, «Рубине». Воспитанник «Академии Коноплева».

За «зелено-бело-синих» будет играть под 77-м номером.

«Ахметов мало получал места в основном составе и вряд ли получал бы больше в этом сезоне. Как я понимаю, контракт заканчивается через год, а значит, наверное, история Ильзата в “Зените” подошла к концу», — считает Андрей Аршавин.

В разговоре с «Матч ТВ» объяснил, видит ли полузащитника в старте волжан:

«Ильзату нужно самому определиться, где лучше. На фланге ему не хватает скорости, точнее, она у него есть, но не такая взрывная. А в центре, наоборот, передерживает мяч, когда нужно играть быстро».

Ранее защитник Никита Чернов вспомнил о работе с Игорем Осинькиным в «Крыльях».

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.