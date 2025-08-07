Андрей Аршавин высказался о переходе Ильзата Ахметова из «Зенита» в «Крылья»

В начале августа 27-летний полузащитник перебрался в самарский клуб по договору аренды на нынешний сезон.
Ильзат Ахметов принадлежит петербургскому «Зениту». За него с января 2024 года провел 21 встречу. Результативными действиями футболист не отметился. До этого был в «Краснодаре», ЦСКА, «Рубине». Воспитанник «Академии Коноплева».
За «зелено-бело-синих» будет играть под 77-м номером.
«Ахметов мало получал места в основном составе и вряд ли получал бы больше в этом сезоне. Как я понимаю, контракт заканчивается через год, а значит, наверное, история Ильзата в “Зените” подошла к концу», — считает Андрей Аршавин.
В разговоре с «Матч ТВ» объяснил, видит ли полузащитника в старте волжан:
«Ильзату нужно самому определиться, где лучше. На фланге ему не хватает скорости, точнее, она у него есть, но не такая взрывная. А в центре, наоборот, передерживает мяч, когда нужно играть быстро».
Ранее защитник Никита Чернов вспомнил о работе с Игорем Осинькиным в «Крыльях».
