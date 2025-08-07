На Камчатке выросла численность краснокнижных тюленей

Сивуч — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей, единственный современный вид рода сивучей. Также известен как северный морской лев Стеллера. Размеры половозрелых самцов варьируют в пределах 350 сантиметров, а масса колеблется от 500 до 1 тысячи килограммов. Самки гораздо мельче самцов, длина их тела доходит до 260 сантиметров, а масса в среднем составляет 350 килограммов. Распространены от Курильских островов до Центральной Калифорнии. Охотское море, Камчатка, Сахалин, Командорские острова, Алеутские острова, Аляска и побережье Северной Америки также — места их обитания. Хотя сивучи и не находятся под угрозой вымирания, но являются охраняемым видом. В Красной книге IUCN внесены в категорию EN A1b — опасность исчезновения в недалёком будущем. В Красной книге РФ занесены во вторую категорию. На территории России численность сивуча начала резко снижаться с 1970-х годов.