На Камчатке выросла численность краснокнижных тюленей

ПЕТРОПАВЛОСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг — РИА Новости. Автоматические фоторегистраторы в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском заказнике зафиксировали положительную динамику в популяциях краснокнижных ластоногих, сообщает Кроноцкий государственный заповедник.
По данным члена Совета по морским млекопитающим и эксперта группы по ластоногим Международного союза охраны природы Владимира Бурканова, анализ десятков тысяч снимков за период с июля 2023 по сентябрь 2024 года показал рост рождаемости у сивучей — эндемиков северной части Тихого океана, занесённых в Красную книгу России.
«На лежбище сивучей на Камне Козлова, единственном репродуктивном участке у берегов Камчатки, в последние пять лет ежегодно рождается около 100 детёнышей, тогда как в предыдущее десятилетие этот показатель составлял 80−100 особей», — сообщается в Telegram-канале заповедника.
Отмечается, что общая численность сивучей на Камне Козлова оценивается в 400 особей. На острове Уташуд в бухте Вестник обитает смешанное лежбище антуров (также занесённых в Красную книгу) и ларг — их максимальное количество достигает 600 особей.
Мониторинг с помощью фотоловушек позволяет учёным получать достоверные данные о состоянии популяций редких видов, что особенно важно для разработки мер их защиты, добавляется в сообщении.
Сивуч — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей, единственный современный вид рода сивучей. Также известен как северный морской лев Стеллера. Размеры половозрелых самцов варьируют в пределах 350 сантиметров, а масса колеблется от 500 до 1 тысячи килограммов. Самки гораздо мельче самцов, длина их тела доходит до 260 сантиметров, а масса в среднем составляет 350 килограммов. Распространены от Курильских островов до Центральной Калифорнии. Охотское море, Камчатка, Сахалин, Командорские острова, Алеутские острова, Аляска и побережье Северной Америки также — места их обитания. Хотя сивучи и не находятся под угрозой вымирания, но являются охраняемым видом. В Красной книге IUCN внесены в категорию EN A1b — опасность исчезновения в недалёком будущем. В Красной книге РФ занесены во вторую категорию. На территории России численность сивуча начала резко снижаться с 1970-х годов.