В Мангистауской области реконструируют пункты пропуска ЕАЭС

Пункт пропуска «Тажен» расположен на казахстанско-узбекской границе, в западной части страны. Это единственный автомобильный пункт пропуска в регионе, соединяющий Центральную Азию с Россией и Европой. Основной поток через «Тажен» составляют транзитные грузы (90%), направляющиеся в Россию и третьи страны (в том числе Европу), а также трудовые мигранты из Узбекистана в Россию.