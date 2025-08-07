В Мангистауской области реконструируют пункты пропуска ЕАЭС

Реконструкция пунктов пропуска ЕАЭС проводится в рамках реализации стратегических инициатив главы государства Касым-Жомарта Токаева, обозначенных в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», и во исполнение поручения премьер-министра Олжаса Бектенова.
На первом этапе уже введены в эксплуатацию четыре современных пункта пропуска на китайской и узбекской границах. Это позволило существенно увеличить пропускную способность и улучшить условия для участников внешнеэкономической деятельности.
В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область руководитель аппарата Минфина РК Эрнар Ержанов совместно с руководством Комитета государственных доходов посетил пограничные пункты пропуска «Тажен» и «Темир Баба».
Пункт пропуска «Темир Баба» является единственным автомобильным пунктом пропуска на границе Казахстана с Республикой Туркменистан. Его географическое расположение обеспечивает иностранным перевозчикам выход через Туркменистан в Турцию, Пакистан, Афганистан, ОАЭ и другие страны. Соответственно, все товары и продукты питания из Европы, направляемые в указанные страны, проходят через пункт пропуска «Темир Баба» (сопредельный пункт — «Гарабогаз»).
Кроме того, на территорию Казахстана из Турции импортируются различные товары народного потребления и оборудование для нефтегазовой промышленности. Из Туркменистана и Пакистана в Мангистаускую область поставляются овощи и фрукты для внутреннего рынка.
Пункт пропуска «Тажен» расположен на казахстанско-узбекской границе, в западной части страны. Это единственный автомобильный пункт пропуска в регионе, соединяющий Центральную Азию с Россией и Европой. Основной поток через «Тажен» составляют транзитные грузы (90%), направляющиеся в Россию и третьи страны (в том числе Европу), а также трудовые мигранты из Узбекистана в Россию.
На объекте ведутся строительные и технические работы: расширяются полосы движения, монтируются современные инспекционно-досмотровые комплексы, автоматические весовые установки и цифровые системы контроля. Несмотря на текущую фазу реконструкции, пункт пропуска продолжает функционировать в штатном режиме, обеспечивая стабильное движение грузов.
Контроль за реализацией проектов будет вестись на постоянной основе вплоть до полного завершения.
По итогам выездного совещания были даны конкретные поручения, направленные на ускорение строительных работ и повышение эффективности функционирования таможенных пунктов:
Подрядным организациям предписано в кратчайшие сроки увеличить количество задействованных работников и техники на объектах для ускорения темпов модернизации;Комитету государственных доходов поручено рассмотреть вопросы о привлечении к дисциплинарной ответственности начальников таможенных постов «Тажен» и «Темир Баба» в связи с выявленными нарушениями в организации текущей деятельности.