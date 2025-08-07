Ричмонд
Фасады «Солидарность Самара Арены» перекрасят в другие цвета

Пока ищут подрядчика. Начальная цена контракта составляет 16,9 млн рублей.

Пока ищут подрядчика. Начальная цена контракта составляет 16,9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 6 августа.

Перекрасить стадион «Солидарность Самара Арена» в Кировском районе города нужно до 25 октября нынешнего года.

Поверхности гребенок лестниц и лестниц в целом покроют в серый, а фасады (в том числе второго и пятого этажей), парапеты пандусов, пилоны и стилобат — в базальтово-серый.

«Оттенок согласовывается с заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора», — уточняется в техзадании.

Заявки на участие в торгах принимают до 22 августа. Итоги подведут 26-го числа.

На днях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал помочь «Акрону» со строительством своего стадиона в Тольятти.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

